“Nunca fui rico, fui fruto de la educación”: Percy Fernández y el legado que marcó su vida

En vida, Percy Fernández no sólo fue recordado como el alcalde que más tiempo gobernó Santa Cruz de la Sierra, sino también como un hombre que nunca olvidó sus raíces humildes ni el valor que la educación tuvo en su vida.

Durante la inauguración de uno de los más de 200 módulos educativos que entregó a lo largo de sus seis gestiones, Fernández abrió su corazón y compartió con la población un relato íntimo de su niñez, en el que la adversidad fue el punto de partida de su superación.

“Yo soy fruto de la educación. Pobre, bueno, lo que quiera. Qué esperanza dice uno puede tener. Yo les cuento mi historia para que se enamoren de la educación”, comenzó diciendo con la voz entrecortada.

El exalcalde recordó que fue el último de siete hermanos, huérfano de padre desde muy pequeño y criado por su madre y su abuela, quienes se convirtieron en panaderas en el barrio La Capilla para sostener a la familia.

“Mamita era panadera para alimentar siete hijos, estaba viuda y yo el último. Yo también llevaba el canasto con pan para vender, porque era para vender el pan, no para comerlo nosotros”, relató.

Fernández nunca ocultó que su niñez estuvo marcada por la pobreza: “Yesca, pobre, el último de una familia numerosísima y el padre de uno muerto”, dijo en aquella ocasión, para luego remarcar que su vida cambió gracias a la educación pública.

Cursó kínder y primaria en escuelas fiscales, se graduó como bachiller en el colegio La Salle y, con esfuerzo, llegó hasta Argentina, donde se formó como ingeniero civil en la Universidad Nacional de Córdoba, titulándose con honores.

“La historia mía es la historia de la educación. Deja tener fe y confiar, las madres y los padres. Lo único que vale es la educación de los hijos y, si se puede, la formación universitaria”, expresó Fernández, en lo que sería uno de sus mensajes más emotivos.

Con ese mismo convencimiento, como alcalde apostó por transformar la infraestructura escolar en la capital cruceña, levantando centenares de módulos educativos que hoy son parte de su huella indeleble.

Percy Fernández dejó este mundo, pero su voz sigue resonando: la de un hombre que, desde la pobreza y la adversidad, se convirtió en ejemplo vivo de que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar destinos.

