Padre pide justicia para su hija que fue violada por su vecino; denuncia amenazas del agresor

Santa Cruz, Bolivia

Un padre se embarca en una cruzada por la justicia en nombre de su hija de 19 años, quien se encuentra en estado de gestación como resultado de una violación. Mientras el presunto agresor permanece en libertad, las autoridades han rechazado la solicitud de interrupción del embarazo. La joven, desesperada, intentó quitarse la vida cortándose las venas. Este trágico suceso ocurrió en agosto de 2023 en la zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Estoy luchando por justicia y no logro conseguirla hasta ahora. Le pido a la fiscal y al juez que están llevando el caso que tomen cartas en el asunto. Ya son dos meses y aún no me han dado una fecha para la audiencia. El fiscal no se presenta, ni el mismo juez”, relató con la voz entrecortada el padre de la joven víctima de violación.

El hombre contó que conoce al presunto agresor desde que era niño, incluso compartió tiempo con él y que jugaban fútbol puesto que siempre han vivido cerca, además dijo que su hija empezó a trabajar con el sujeto para poder pagar y continuar con sus estudios.

“Yo trabajo en el campo y me ausento mucho, por eso no estaba al tanto. Desconocía el motivo de este caso. Mi hija empezó a trabajar con su agresor en julio. En agosto fue la primera vez que él abusó de ella. Relató que en tres oportunidades lo hizo y que la amenazó con meterme preso a mí porque tenían dinero, que nadie le iba a creer, que su hermana. Por eso mi hija decidió llamar, también por miedo a mi reacción y ante las amenazas que recibió”, agregó.

Asimismo, señaló cómo se dieron cuenta de que la joven estaba embarazada: “Ella estaba mal y me preocupé porque tiene una enfermedad. Pensamos que era eso, le hicimos hacer estudios y análisis. El médico me dijo que esperemos que no sea cáncer de colon". porque tenía esos síntomas. Me preocupé más y la llevé al Hospital Japonés, donde le hicieron nuevos análisis y descubrieron que estaba embarazada . Fue entonces cuando mi hija me contó la verdad”.

El progenitor reveló que, desesperada y abrumada por la situación, su hija intentó quitarse la vida: “Mi hija intentó quitarse la vida cortándose las venas. Esto ocurrió después de la audiencia cautelar en la que ella pidió que se interrumpiera el embarazo porque no quería tener el bebé”, añadió.

El presunto agresor fue puesto en libertad durante la audiencia cautelar, y las posteriores fechas para revocar esta decisión fueron suspendidas por la ausencia del juez y de la fiscal, según señaló el progenitor de la víctima: “El juez Juan Álvaro G., le dio la libertad y le dio que hasta la fecha no ha cumplido. Por ese motivo fui a pedir la revocación, me pusieron fecha para el 26 de febrero, donde ni las medidas juez ni la fiscal apareció Dalcy J.A., Solo apareció la secretaría diciendo que se posponía para el 11 de marzo, pero tampoco se llevó a cabo. Hasta la fecha no tengo una respuesta sobre cuándo se va a llevar a cabo la cautelar”, indicó.

Finalmente, expresó: “Pido al fiscal Departamental Roger Mariaca que tome cartas en el asunto porque veo parcialidad en este caso. Pido que él, como máxima autoridad de la Fiscalía, vea qué pasa con sus fiscales y con la justicia. Pido que se haga justicia para mi hija”.