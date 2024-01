Pary califica como "mercaderes y negociantes de la educación" a colegios privados tras anuncio de incremento de pensiones

Cargando...

Bolivia

Luego de conocer que colegios privados establecerán incremento de pensiones escolares mediante “acuerdos internos” con padres de familia, el ministro de Educación, Edgar Pary, rechazó esta decisión y calificó a Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) como "mercaderes, negociantes de la educación".

En la pasada jornada, la autoridad anunció que se analizará el tema hasta este fin de semana y reiteró que hay una norma que prohíbe el aumento de costos.

"El tema de las pensiones todavía estamos analizando. Eso dijimos bien claro. Algunos ya se adelantaron, dijeron que no hay incremento. Hay que ir analizando muchos aspectos. Pero sí, antes de las inscripciones haremos conocer este detalle para que los padres y madres de familia también vayan tomando en cuenta ese aspecto", dijo Pary.

En ese sentido, comentó que hay colegios que se enfocan en su vocación de dar servicios educativos, pero otros buscan el lucro.

"Hay mucho aspectos que hay que analizar. También es importante destacar el aporte de muchos establecimientos privados, que son más de servicio que de lucro; pero lamentablemente hay otros propietarios, que más están pensando en incrementar, que en servir. Lamentamos mucho, pero estamos trabajando para ver esto", agregó.

Asimismo, apuntó que este tema involucra a varios actores.

"Esto tiene que ser a nivel estructural. No va a depender de nosotros únicamente, también de otras instancias. Tenemos que analizar, son tareas que hay que ir trabajando. Si no se irá polarizando este tema. Es tan delicado que lamentablemente Andecop piensa solamente en incrementar pensiones", consideró, en entrevista con un medio local.

Por eso, reiteró que ve dos tipos de colegios privados, diferenciando a los que buscan generar ganancias.

Cargando...

"Andecop aglutina a unidades educativas que siempre han estado pensando año tras año en cuánto van a elevar. Pareciera que ellos son, más que todo, mercaderes de la educación, negociantes; hay otro grupo que están al servicio de la sociedad, que no están afiliadas a ninguna organización. Tenemos que ir diferenciando. Andecop tiene que reflexionar, han estado utilizando a estudiantes, las libretas como prendas de garantía, eso no es trabajar por el derecho a la educación", agregó.

Pary no descartó tener reuniones para analizar, ver si corresponde y desde cuándo, pero pidió no adelantar criterios, ni lanzar advertencias. Indicó que los dirigentes deben entender que la administración de unidades educativas es en base a normas y no declaraciones.

Reiteró que las inscripciones se inician el 15 de enero y las actividades educativas el 5 de febrero.

"No hay ninguna cláusula que (diga que) en caso de que no paguen, se retiene la libreta, no existe eso. Por eso hablamos de que a ellos les interesa más la plata y no la formación de los estudiantes. Cuando no entregan la libreta, están vulnerando ese derecho a la educación de nuestros estudiantes. Nosotros vamos a coadyuvar para que no se afecte en la continuidad de sus estudios", añadió.

Explicó que los estudiantes que tengan ese tipo de problemas, pueden acudir al Ministerio de Educación para obtener la información que está en el sistema.

"Si hay contratos es con el padre de familia y, por lo tanto, deben solucionar con el padre de familia y no afectar a nuestros estudiantes", reiteró.

En cuanto a la fecha de la reunión con Andecop, dijo que será en "el momento correspondiente", sin ninguna premura.

Cargando...