Colegios privados establecerán incremento de pensiones con acuerdos internos

Cargando...

La Paz, Bolivia

Tras el desarrollo de un congreso interno, la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) definió que establecerán el incremento de pensiones mediante “acuerdos internos” con las unidades educativas y padres de familia.

“Los acuerdos van a ser internos, con cada unidad educativa, vamos a tomar las medidas correspondientes en el campo legal, en lo que corresponda a derecho y obviamente vamos a someternos en lo que corresponda a nuestra formación y en respeto a las relaciones contractuales entre privados”, señaló Antonio Villena, asesor jurídico de Andecop.

Villena explicó que no existe un porcentaje definido, y que los montos deben ser establecidos con los padres de familia y no con instituciones “que no tienen representatividad”.

“El incremento en porcentajes no lo podemos establecer, no lo sabemos, es un tema que se va a socializar en cada unidad educativa, va a ser la unidad educativa con los padres de familia, no podemos entrar en negociaciones con supuestas instituciones que no tienen la representación debida”, acotó Villena.

Además, se aguardará conocer el porcentaje establecido para el incremento salarial nacional, y el pago a los maestros sería de manera retroactiva.

Cargando...

“Cada unidad educativa tiene un presupuesto, de tal manera que cada colegio con los padres de familia analizaran el incremento correspondiente para responder al incremento de sueldo y salario de los maestros y también al presupuesto nacional, lo haremos de manera retroactiva desde el mes de febrero, porque los sueldos se pagan retroactivamente”, indicó Genaro Durán de Andecop.

Hace días atrás, el ministro de Educación, Edgar Pary, descartó negociar ajustes a las mensualidades de unidades educativas del sistema privado.