Paurito, cuna del Sombrero de Saó, en riesgo de perder su simbólica palmera

Los comunarios y la Asociación de Artesanos de Paurito se encuentran sumidos en preocupación y emergencia ante el avance de un grupo de presuntos avasalladores en el área protegida municipal Palmera de Saó, 758 hectáreas ubicadas en el municipio de Cabezas, departamento de Santa Cruz. Esta reserva, vital para 16 mil habitantes, provee la materia prima fundamental para la confección del emblemático sombrero tradicional cruceño y otras expresiones artesanales arraigadas en la cultura local.

Sombrero de Saó en riesgo de desaparecer: Paurito lucha por preservar su simbólica palmera y la esencia camba. FOTO/VIDEO: Dron Walter Chama.

Su voz unísona expresa el peligro inminente que enfrentan: el asentamiento ilegal amenaza con la deforestación de este preciado predio de la Reserva Forestal Palmera de Saó, donde las palmeras son el tesoro que sostiene su arte y subsistencia. La pérdida de estos árboles no solo privaría a las familias de su fuente de sustento, sino que también arrebataría al departamento de Santa Cruz un símbolo intrínseco de su identidad cultural. El sombrero de Saó es más que un accesorio; es el vínculo tangible con la tradición, la historia y el orgullo cruceño.

Pobladores en pie de lucha

Don Rufino Farell Domínguez, comunario afectado, manifestó: “esto nosotros lo tomamos como burocracia que nos están haciendo las mismas autoridades del INRA, porque ellos saben que hay una ley tanto municipal, departamental como nacional y ellos están por encima de la ley”. Farell relató sobre la historia del área protegida de donde extraen la materia prima para la fabricación de diversas artesanías, entre ellas el sombrero de Saó, símbolo de la identidad cruceña.

“Esto viene desde el año 1981 que la provincia Andrés Ibáñez ha quitado bastante territorio, porque antes era hasta Pozo Redondo, Brecha 14 y ahora sale de que la provincia Cordillera es hasta la Brecha 4, en donde nos traga las Palmeras de Saó y es por esa razón que nos tienen ahora avasallados. Precisamente el INRA y el municipio de Cabezas son los que mandan tal vez a los avasalladores de tierra, ellos quieren avasallar nuestras tierras, según dicen 1.500 hectáreas, pero nosotros aquí en esta área protegida son 758 hectáreas, pero nosotros no queremos dar un paso atrás, vamos a seguir luchando y las autoridades locales y nacionales deben también ayudarnos”, narró.

Ley de Ordenanza Municipal

Los afectados denuncian que los invasores ocuparon ilegalmente el área protegida municipal, colindante con el distrito municipal cruceño de Paurito. Esta zona, establecida como área protegida en 2005 mediante la Ley de Ordenanza Municipal de Cabezas 018/2005, abarca unas 758 hectáreas y fue designada con el propósito de conservar la Palmera de Saó, una especie vegetal en peligro vital para la cultura y la artesanía local.

El sombrero de Saó, la identidad del camba

Don Rufino manifestó “si nos tumban las palmeras, le quitarían a Santa Cruz el símbolo que es el sombrero de saó, que es la identidad del camba y de la cruceñidad. Entonces, se acabaría la tradición y eso es lo que no queremos”.

Los comunarios temen quedarse sin fuentes de empleo ante estos supuestos avasallamientos que amenazan de deforestación por parte de un grupo de personas que pretenden asentarse de manera ilegal en esta área protegida. Al respecto, Rufino dijo “nos están dejando sin el bocado de comida para los niños que van al colegio, porque de ahí (de la fabricación de artesanías tradicionales) se obtiene el ingreso, vendiendo un sombrero ya hay el ingreso para el horneado (alimento) y así los niños se vayan a estudiar, es por esa razón que nosotros luchamos, así que no hay que dar un paso atrás. Porque si nosotros no hacemos un sombrero, no comemos”.

Para Farell son alrededor de 30 personas que vienen solicitándole al INRA, asegurando que no tienen tierras, como ocurrió en San José de Chiquitos, en el Parque Amboró. “Creo que son personas que estuvieron por allá que están ahora por acá”, señaló.

“Somos como 16 mil habitantes que nos proveemos de la Palmera de Saó”, concluyó don Rufino.

La Palmera de Saó el sustento diario de Paurito

Por su parte, María del Carmen Roca, otra de las comunarias afectadas de Paurito, expresó: “desde mis bisabuelos hasta hoy en día la Palmera de Saó es el trabajo de muchas familias para el sustento diario de Paurito y sus comunidades con el cual mantienen a sus familias con alimentos y estudios para sus hijos”.

“Hay una asociación de artesanas en Paurito que los compran los sombreros, un grupo los llevan a vender a Cotoca los días domingos y otros saben llevar a La Paz, Cochabamba, Beni y otros departamentos más”, continuó.

Asimismo, Roca indicó “hay comunarios que van al área protegida a extraer la palmera de Saó, son hombres expertos y tienen el debido cuidado de no dañar las plantas, ellos traen y venden las palmeras a Paurito y a las comunidades para la elaboración de sombreros, carteras, bolsos, muñecas, canastas y mucha variedad de artesanías”.

“Los comunarios de Paurito y sus alrededores son afectados directos, si los avasalladores entran a tumbar las plantas del Saó muchas familias quedaría afectada por que acá no hay más trabajo que el de la palmera de Sao esto no afecta solo a Paurito y sus comunidades también a Santa Cruz por que Paurito es la cuna del Saó y ya sería imposible seguir elaborando las artesanías y el sombrero, que es patrimonio cultural de los cruceños”, añadió.

María del Carmen mencionó que “la elaboración del sombrero de Saó tiene un proceso largo y minucioso desde la extracción de la Palmera de Saó que tiene espinas en sus puntas que hay que extraer, sacar sus orillas y girarlo en una medida depende de la artesanía que se vaya a elaborar”.

757.26 hectáreas en riesgo

Cabe destacar que, el Área Protegida Palmera de Saó se encuentra ubicada a 32 kilómetros al sur en línea recta del cantón Paurito (municipio de Cabeza, provincia Cordillera) y a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Consta con una superficie total de 757.26 hectáreas y ha sido categorizada como “área con recursos manejados” por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.

Otras comunidades afectadas

La preocupación se extiende más allá de Paurito, ya que otras comunidades también se ven afectadas por esta situación: Tundi, Santa Fe, Tijera, Jorori, que pertenecen al Distrito Municipal 14 de Santa Cruz, así como otras comunidades cercanas a la zona avasallada. Los pobladores de Paurito responsabilizan al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por permitir estos asentamientos ilegales y exigen a las autoridades una acción inmediata para desalojar a los invasores y proteger la integridad del área protegida.

Paurito movilizado

Paurito tuvo cabildo el pasado 21 de febrero, por el avasallamiento de sus áreas protegidas y determinaron el envío de cartas al INRA, ABT y municipio de Cabezas, exigiendo que no se urbanice el área protegida la Palmera de Saó, además dieron plazo de 72 horas para solucionar el problema. No descartan marchas y bloqueos si no da solución al avasallamiento de la Reserva Forestal, de donde Artesanas se abastecen de la palma para sus artesanías, que representa parte importante de la economía de Paurito y el sustento de miles de familias.

“Realizamos un cabildo de emergencia por el área protegida de la Palmera de Saó que son 758 hectáreas, ya se emitieron las cartas a las autoridades correspondientes, tanto al INRA como a la ABT, a la Alcaldía de Cabezas”, dijo Eduardo Farell, representante de los comunarios.

“Hemos dado un plazo de 72 horas para que las autoridades competentes le den solución a esto que es un área protegida por una ley municipal. Esta reserva es para conservar el patrimonio, como es la Palmera de Saó, que es un símbolo cruceño y la identidad del camba”, finalizó.