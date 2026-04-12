Paz celebra el Día del Niño en Palacio y reafirma que “la niñez es prioridad para el país”

El presidente Rodrigo Paz, junto a la primera dama María Elena Urquidi, agasajó a niños de todo el país y destacó la importancia de invertir en su futuro.

En el marco del Día del Niño, el presidente Rodrigo Paz, acompañado de la primera dama María Elena Urquidi, encabezó un acto en el Palacio de Gobierno en La Paz, donde se agasajó a niños provenientes de distintas regiones del país.

El evento reunió a menores y autoridades en una jornada marcada por mensajes de compromiso hacia la infancia boliviana.

Mensaje de unidad y compromiso

Durante su intervención, el mandatario destacó que el objetivo del encuentro es transmitir a la niñez que existe un compromiso institucional con su bienestar.

“La idea de este encuentro es que sepan que hay gente que se preocupa por ustedes”, expresó, al dirigirse a los niños presentes. “Hacer el bien” como principio

El presidente enfatizó que el desarrollo del país debe basarse en valores y decisiones orientadas al bien común.

“El secreto es hacer el bien… hacer el bien es cambiar la mentalidad en Bolivia”, afirmó, señalando que la niñez debe estar por encima de intereses políticos.

Recursos para educación y salud

Paz también indicó que las políticas del Gobierno buscan generar recursos que se traduzcan en beneficios concretos para la población.

Explicó que iniciativas en sectores como hidrocarburos y minería tienen como objetivo destinar recursos a educación y salud, especialmente en favor de los niños.

La niñez como prioridad nacional

El mandatario remarcó que la infancia es un eje central para el futuro del país.

“Los niños son un bien preciado… no hay Bolivia sin el futuro de ustedes”, sostuvo.

Compromiso de largo plazo

Finalmente, el presidente aseguró que, pese a los desafíos, existe la voluntad de trabajar de manera conjunta entre instituciones para garantizar mejores condiciones para la niñez.

El acto concluyó con un mensaje claro: fortalecer las políticas públicas orientadas a la infancia y consolidar un país que priorice el bienestar de las nuevas generaciones.

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