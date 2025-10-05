Paz dice que Lara no lo acompaña en la campaña porque se prepara para el debate

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, explicó que su compañero de fórmula, Edmand Lara, no lo acompañó durante un acto proselitista realizado este sábado en Cuatro Cañadas (Santa Cruz) porque se encuentra preparándose para el debate vicepresidencial de esta noche.

“Edmand no vino hoy porque mañana tiene que debatir y está estudiando. Para debatir hay que estudiar”, afirmó Paz durante su discurso ante simpatizantes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la realización del primer debate vicepresidencial de la historia en una segunda vuelta electoral en Bolivia. El encuentro se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a las 21:00 horas, en el salón Sirionó de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz).

El evento contará con la participación de Edmand Lara (PDC) y Juan Pablo Velasco (Alianza Libre), quienes ratificaron su asistencia y presentarán sus principales propuestas rumbo a la segunda vuelta del 19 de octubre.

Los ejes temáticos del debate definidos por el TSE son:

· Leyes prioritarias

· Modernización de la Asamblea

· Gobernabilidad desde la ALP

· Reformas constitucionales

· Proyectos de ley para sectores vulnerables (niñez, mujeres, salud y educación)

El encuentro será transmitido en cadena nacional, con la moderación de Cecilia Bellido y la supervisión técnica del TSE, que garantizará tiempos equitativos y un formato orientado al contraste de propuestas.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play