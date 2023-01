"Por sus armas de humo, ya tenemos un muerto", Calvo culpa al Gobierno por muerte

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El Comité Pro Santa Cruz se pronunció sobre la muerte de Erwin Chávez, el hombre que perdió el ojo derecho al recibir un proyectil lanzada por un efectivo de la policía durante los enfrentamientos que se registraron el domingo del 1 de enero en la zona del Cristo Redentor.

El presidente cívico, Rómulo Calvo, responsabilizó al Gobierno y la Policía por la muerte del ciudadano de 38 años quien, según sus familiares, fue confundido ya que no estaba participando de las movilizaciones.

“Aquí el único culpable es el Ministerio de Gobierno que mandó a la Policía para que golpee a la población cruceña. No hay que buscar otro responsable”, expresó.

Recordemos que en una entrevista previa con el programa Que No Me Pierda, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que las armas que utiliza el gobierno no son letales.

Calvo lo cuestionó y le dijo: “Por sus armas de humo que no hacían daño a la población, ya tenemos un muerto. Lamentamos que siga queriendo engañando a la población”.

El ahora occiso estaba internado en la Caja Petrolera en donde fue intervenido quirúrgicamente en seis oportunidades, encontrando en una de ellas pólvora en el ojo derecho, órgano ocular que finalmente terminó perdiendo. Chávez Durán se encontraba a la espera de una séptima intervención quirúrgica, esta vez maxilofacial.

Dejó un hijo en la orfandad. Según se conoció la causa de su fallecimiento se debió a un paro cardíaco, Tras su deceso su cuerpo fue trasladado a la morgue del nosocomio para realizarle la autopsia de ley. Se aguarda el informe médico.

