Presunto feminicidio: La víctima de 21 años tenía golpes en el cuerpo; hay un arrestado

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, investiga un presunto caso de feminicidio en la zona de La Pampa de la Isla, donde una mujer perdió la vida tras ser brutalmente golpeada.

La víctima fue identificada como Camila Andrea Trincado de 21 años, quien deja a una menor de edad en la orfandad. Según relataron sus familiares presentaba hematomas en las piernas y la espalda; además se quejaba de dolor.

El padre de la joven denunció que Andrea fue trasladada hasta un centro médico, sin embargo, en este lugar no la quisieron atender ya que no consideraban el caso como “emergencia”.

“La encontramos en mal estado, no podía pararse ni caminar, tuvimos que sacarla de arrastras de esa casa (…) La llevamos al hospital de la Morgue, pero no quisieron atenderla porque según no era una emergencia”, relató el padre.

Cargando...

“Mi hija estaba mal en esa casa, tenía hematomas en la cadera. Yo fui a la policía y no me quisieron ayudar”, dijo entre lágrimas la madre de Andrea.

Gonzalo F. G. de 40 años fue aprehendido y trasladado hasta oficinas policiales para que brinde su declaración informativa. Se presume sería pareja de la víctima.