"Quería hacerle estudiar": Gael y su familia llegaron a Santa Cruz en busca de mejores oportunidades

Santa Cruz, Bolivia

La familia de Gael Goitia, de 6 años, llegó a Santa Cruz en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, a las pocas horas de su arribo un terrible accidente cambió sus planes.

Nicanor Goitia, padre del niño, contó en entrevista con Que No Me Pierda que Gael está en observación, en terapia intensiva.

La familia, compuesta por don Nicanor, su esposa y sus tres hijos de 6, 4 y 2 años, -Gael es el mayor- llegó a las 5 de la mañana de este miércoles, 20 de diciembre, a la casa de un familiar.

Gael estaba junto a su padre, ayudando a limpiar, también jugando en el patio, corriendo alrededor como todo niño. Por unos segundos lo perdió de vista y sucedió el accidente.

El niño se colgó de los cables provocando una explosión eléctrica que lo expulsó cuatro metros y su ropa ardió en llamas.

Su padre corrió hacia él, salió por el techo y tuvo que saltar desde ahí porque los cuartos estaban asegurados con llave. Presume que el niño llegó a los cables subiendo por una escalera que llega a la parte superior.

"No sé en qué momento subió. Ha sido un descuido . Ahora, estoy sin saber qué decir o qué hacer", agregó don Nicanor.

Tras el accidente, llevaron a Gael a una clínica en la zona de Satélite Norte, luego fue derivado al Hospital de Niños por su estado crítico. Don Nicanor permaneció todo el día a su lado, no se cambió de ropa y casi no comió. Espera el informe médico, lo único que le dijeron hasta ahora es que hay que esperar.

Comentó también que, al llegar al hospital, el pequeño todavía estaba consciente, movía sus pies y manos, hasta le habló. Luego, le pusieron un tuvo para calmar el dolor y sigue así.

"Me dijo: 'papi, vámonos a Cochabamba, Santa Cruz ya no me gusta'", agregó.