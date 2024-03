Rechazan permiso para que Añez asista al entierro de su madre, según su hija Carolina

Santa Cruz, Bolivia

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez Chávez, reveló que la justicia rechazó la solicitud de permiso especial para que la exmandataria participe en el velorio y entierro de su madre, Eligia Chávez Cabrera de Áñez. Esta decisión llega en un momento en el que el exjefa de Estado enfrenta un estado de salud sumamente delicado.

Además, la nieta de Eligia Chávez compartió emotivos recuerdos de su abuela, a quien llamaba cariñosamente ‘tutita’. Describió a su abuela como una persona dulce y amorosa, quien había anhelado durante mucho tiempo volver a ver a su hija, Jeanine Áñez, en sus últimos días. “Era una abuelita muy dulce, amorosa, que lamentablemente hace tres años que no veía a mi madre y ella (Eligia) pedía a Dios todos los días el poder ver a su hija, la última vez que vi a mi madre ella estaba muy angustiada, desesperada porque quería despedirse de su mamá”, añadió Ribera.

La tristeza se mezcla con el dolor de la ausencia y el sentimiento de protección. Ribera compartió que su abuela falleció sin saber toda la verdad sobre la situación de su hija. “Mi tutita murió con la esperanza de volver a ver a su hija”, concluyó Carolina, destacando el esfuerzo de la familia por proteger a la anciana de la realidad de la situación legal de su madre.

El último adiós a Eligia Chávez Cabrera de Áñez se llevará a cabo este jueves 21 de marzo en horas de la tarde, un momento que se tornará aún más doloroso debido a la distancia impuesta por la negativa del permiso judicial.

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó que se cumplió con la orden de traslado humanitario de Jeanine Añez, desde la cárcel de Miraflores hasta el departamento de Santa Cruz, para que pudiera acompañar y despedirse de su madre en vida.

Tras estas declaraciones, Carolina Ribera, manifestó “es falso, no hemos sido notificados de nada, mi madre no ha venido a Santa Cruz. No se cual es el motivo del ministro Del Castillo para decir estas mentiras para confundir a toda la población”.