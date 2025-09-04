Red Uno te trae “Intensas Podcats” cada martes y viernes a las 21:00

Cada martes y viernes a las 21:00 horas, las redes digitales de Red Uno se llenan de risas, reflexiones y conversaciones reales gracias a "Intensas", un podcast conducido por Laida Téllez, Natalia Añez y Leila Castro, tres comediantes que han creado un espacio donde lo cotidiano y lo invisible encuentran su voz.

En este programa se abordan temas como los celos, la toxicidad en las relaciones, y las historias enviadas por los propios oyentes. Con un enfoque directo y sin censura, "Intensas" mezcla el humor con la honestidad para abrir diálogos sobre asuntos que muchas veces son considerados tabú en la sociedad.

“Ser intensas no es algo malo. Ser intensas es sentir, reír, vivir la vida intensamente y con propósito”, afirma Natalia. Por su parte, Leila agrega: “Hablamos cosas que muchas veces generan tabú, y nosotras como mujeres los discutimos abiertamente”.

"Intensas" se ha convertido en un espacio liderado por mujeres, que no solo entretiene, sino que también empodera y conecta con una audiencia que busca autenticidad.

