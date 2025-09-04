TEMAS DE HOY:
Lorgio Saucedo colisión frontal

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Red Uno te trae “Intensas Podcats” cada martes y viernes a las 21:00

Un podcast hecho por mujeres que hablan sin censura sobre lo que muchos prefieren callar: emociones intensas, vínculos tóxicos y experiencias reales de sus oyentes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/09/2025 8:09

Bolivia

Escuchar esta nota

Cada martes y viernes a las 21:00 horas, las redes digitales de Red Uno se llenan de risas, reflexiones y conversaciones reales gracias a "Intensas", un podcast conducido por Laida Téllez, Natalia Añez y Leila Castro, tres comediantes que han creado un espacio donde lo cotidiano y lo invisible encuentran su voz.

En este programa se abordan temas como los celos, la toxicidad en las relaciones, y las historias enviadas por los propios oyentes. Con un enfoque directo y sin censura, "Intensas" mezcla el humor con la honestidad para abrir diálogos sobre asuntos que muchas veces son considerados tabú en la sociedad.

“Ser intensas no es algo malo. Ser intensas es sentir, reír, vivir la vida intensamente y con propósito”, afirma Natalia. Por su parte, Leila agrega: “Hablamos cosas que muchas veces generan tabú, y nosotras como mujeres los discutimos abiertamente”.

"Intensas" se ha convertido en un espacio liderado por mujeres, que no solo entretiene, sino que también empodera y conecta con una audiencia que busca autenticidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD