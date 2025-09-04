Así llegó el exministro de Gobierno, Arturo Murillo a La Paz

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, arribó este jueves pasado el mediodía a la ciudad de La Paz en un vuelo comercial de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) procedente del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Murillo llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde fue recibido bajo un estricto dispositivo policial que inmediatamente lo escoltará hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El exministro permanecerá en instalaciones policiales a la espera de la audiencia judicial correspondiente, en la que se definirá su situación jurídica y el traslado posterior a un centro penitenciario.

El operativo de seguridad incluyó un despliegue especial tanto en el aeropuerto como en el trayecto hacia la FELCC, con el objetivo de garantizar el resguardo del detenido y evitar incidentes durante su traslado.

