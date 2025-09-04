TEMAS DE HOY:
Acribillado Potosí balacera en hangar

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Así llegó el exministro de Gobierno, Arturo Murillo a La Paz

Murillo llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde fue recibido bajo un estricto dispositivo policial que inmediatamente lo escoltará hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Hans Franco

04/09/2025 12:30

Foto: Así llegó el exministro de gobierno Arturo Murillo a La Paz
El Alto

Escuchar esta nota

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, arribó este jueves pasado el mediodía a la ciudad de La Paz en un vuelo comercial de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) procedente del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Murillo llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde fue recibido bajo un estricto dispositivo policial que inmediatamente lo escoltará hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El exministro permanecerá en instalaciones policiales a la espera de la audiencia judicial correspondiente, en la que se definirá su situación jurídica y el traslado posterior a un centro penitenciario.

El operativo de seguridad incluyó un despliegue especial tanto en el aeropuerto como en el trayecto hacia la FELCC, con el objetivo de garantizar el resguardo del detenido y evitar incidentes durante su traslado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD