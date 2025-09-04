Policía se encadena en la Plaza Murillo para denunciar presunta corrupción en designación de destinos

Un efectivo de la Policía Boliviana protagonizó la mañana de este jueves una protesta inusual al enmanillarse a una banca de la Plaza Murillo, en el centro político de La Paz, con el fin de denunciar presuntos hechos de corrupción en la asignación de destinos dentro de la institución verde olivo.

El suboficial segundo David Santos Quispe aseguró que existen supuestos cobros irregulares de hasta 300 dólares en el Comando General para que los policías puedan permanecer en sus departamentos de origen.

“Son 300 dólares que están cobrando allá, en el Comando General, para que te puedas quedar en el departamento que te corresponde; los han mandado a mis camaradas, a los que eran de Potosí, los que eran de Chuquisaca, los han botado a Pando, a Tarija”, denunció públicamente.

El uniformado también señaló que estas disposiciones afectan a la unidad familiar de los efectivos policiales y responsabilizó a una supuesta cúpula de realizar estos cobros. “Son destinos que no corresponden, desintegran los núcleos familiares, hay una cúpula que realiza los cobros a los camaradas, yo he sido puesto a disposición del Comando por un informe que no está avalado por el reglamento de personal”, afirmó.

De acuerdo con la versión del policía y de un representante de su comunidad de origen, existirían operadores internos dedicados a gestionar pagos ilícitos para evitar que los efectivos sean destinados a regiones alejadas de sus lugares de residencia permanente.

Mira la programación en Red Uno Play