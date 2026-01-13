Rescatan a dos adolescentes víctimas de explotación laboral y violencia en Cochabamba

Un indignante caso de explotación laboral y violencia física conmociona al departamento. Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron rescatadas tras haber sido víctimas de una pareja que las trasladó desde el municipio de Independencia hasta la ciudad de Cochabamba bajo engaños, prometiéndoles un salario digno que nunca llegó a materializarse.

Falsas promesas y maltrato

Según el testimonio de los familiares, las menores fueron captadas por una mujer que convenció a sus padres asegurando que tendrían un trabajo estable. Sin embargo, tras un mes de labores, la situación se tornó violenta. El detonante ocurrió este fin de semana, cuando los empleadores intentaron forzar a las adolescentes a consumir bebidas alcohólicas (chicha y cerveza) durante una comida.

Ante la valiente negativa de las jóvenes, quienes decidieron retirarse a descansar a su habitación, los responsables reaccionaron con una agresividad extrema. A la medianoche, la pareja irrumpió en el cuarto de las menores para golpearlas.

"Les gritó que se sacaran la ropa y se fueran. Les dijo: 'Así como han salido, así tienen que irse de esta casa, sin nada'. Así las agredió", relató con angustia una familiar de las víctimas.

Intervención de la Defensoría

Tras la denuncia formal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tomó cartas en el asunto. Ambas adolescentes presentan huellas visibles de maltrato físico y fueron puestas bajo custodia en un centro de protección, donde reciben apoyo psicológico y asesoramiento legal para enfrentar el trauma.

Los familiares, que ahora claman por justicia, exigen dos puntos fundamentales:

Recuperar las pertenencias de las menores que quedaron en manos de los agresores. El pago inmediato de los salarios devengados por el mes de trabajo para enviárselos a sus padres, quienes se encuentran en Independencia en estado de desesperación.

