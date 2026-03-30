Rescate en las alturas: bomberos salvan a una paloma atrapada en cables en Cochabamba

Una escena que conmovió a vecinos se vivió la mañana de este lunes en el centro de Cochabamba, donde efectivos de Bomberos protagonizaron el rescate de una paloma que había quedado atrapada entre cables.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Nataniel Aguirre y Montes, donde transeúntes alertaron sobre el ave que no podía liberarse por sus propios medios.

Un rescate en equipo

Tras recibir la denuncia, personal de Bomberos se trasladó hasta el lugar con un vehículo de emergencia.

Para alcanzar al animal, los efectivos utilizaron una escalera, sostenida por varios de sus compañeros, mientras uno de ellos ascendía con cuidado para evitar lastimar al ave.

Final feliz

Luego de varios minutos de trabajo, lograron liberar a la paloma, que se encontraba enredada entre cables telefónicos.

El rescate fue seguido por vecinos, quienes destacaron la rápida respuesta y la dedicación de los bomberos.

Un gesto que suma

Más allá de la emergencia, el hecho dejó una imagen distinta: la de servidores públicos comprometidos con la vida en todas sus formas.

Un pequeño rescate… que logró sacar sonrisas en medio de la rutina diaria.

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