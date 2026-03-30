Cochabamba: 30 años de cárcel para el feminicida de Estelita tras confesar el crimen

El autor del feminicidio de Estelita Rodríguez, ocurrido en octubre del año pasado en la zona de Valle Hermoso, Cochabamba, fue condenado a 30 años de prisión tras someterse a un juicio abreviado y admitir ser el único responsable del crimen. El acusado fue enviado al penal de máxima seguridad de El Abra.

La coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortés, informó que el otro hermano, inicialmente imputado, no tuvo participación directa en el hecho y cooperó con la investigación de la Policía y el Ministerio Público.

El condenado reconoció además haber cometido un acto de violencia sexual previo al asesinato.

Estelita Rodríguez, enfermera de profesión, se dedicaba a vender accesorios de celulares en el mercado La Cancha debido a la falta de empleo. Su cuerpo fue hallado el 31 de octubre bajo vegetación cerca de la avenida Petrolera, tras haber sido asfixiada y vejada, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Las autoridades destacaron que la condena se logró gracias a la colaboración de familiares, testigos y la investigación forense, subrayando la importancia de procesos judiciales efectivos en casos de feminicidio.

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