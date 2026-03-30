Fiscalía descarta balacera en el Cambódromo tras muerte de un hombre

El Ministerio Público aclaró este lunes que no se registró una balacera en el Cambódromo, en Santa Cruz de la Sierra, donde se confirmó la muerte de una persona de sexo masculino.

En un primer momento se reportó un presunto fuego cruzado; sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades.

El Ministerio Público confirmó el deceso, pero precisó que no existen indicios de una balacera, ni la participación de una segunda persona o de una muerte violenta.

Peritos continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias y móviles del hecho.

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