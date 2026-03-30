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Policial

Aprehenden a Nemesia Achacollo por caso Fondioc y la trasladarán a La Paz

La Policía capturó a Achacollo este lunes tras ser declarada en rebeldía el 5 de marzo por no asistir a sus audiencias. La Fiscalía investiga un incremento patrimonial de Bs 1.000.000 que no coincide con sus sueldos como ministra (2010-2015).

Red Uno de Bolivia

30/03/2026 14:33

La exministra fue aprehendida este lunes en la capital cruceña. Foto Bolivia prensa

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La exministra Nemesia Achacollo fue aprehendida este lunes por la Policía y trasladada a la ciudad de La Paz, donde será puesta ante un juez en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).

Joel Lara, abogado de la familia Aramayo, confirmó que tras la aprehensión Achacollo será llevada a la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde le tomarán sus datos para luego trasladarla hasta la sede de Gobierno.

La aprehensión se ejecutó luego de que el pasado 5 de marzo la exautoridad fuera declarada en rebeldía por no presentarse a una audiencia programada dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Durante la investigación, las autoridades identificaron un incremento patrimonial superior al millón de bolivianos que no guardaría relación con los ingresos que percibía Achacollo mientras ejercía funciones públicas.

Achacollo presidió entre 2010 y 2015 el directorio del Fondioc durante el gobierno del expresidente Evo Morales, entidad que fue investigada por presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos y el manejo de recursos públicos.

 

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