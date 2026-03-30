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Indignación en Oruro: hallan un can sin vida y con signos de violencia

El hecho generó indignación en la población. Una mujer habría admitido su participación alegando que el animal estaba enfermo, mientras se esperan resultados forenses.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

30/03/2026 13:45

Foto: Hallan el cuerpo del animal. Red Uno.
Oruro

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Un presunto caso de biocidio se encuentra en investigación luego de la muerte de un can, hecho que generó indignación en la población y movilizó a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Se logró identificar a una mujer que habría admitido su participación en el hecho, argumentando que el animal estaba enfermo”, informaron fuentes vinculadas al caso, que ya es de conocimiento del Ministerio Público.

Según informan las autoridades, el cuerpo del perro fue hallado con un gran corte en el cuello, por lo que se presume fue degollado.

Desde la comunidad expresaron su rechazo ante lo ocurrido y pidieron que se sancione a los responsables.

“Exigimos justicia por este hecho, no puede quedar impune”, manifestaron vecinos.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y se encuentra en etapa de investigación, mientras se esperan los resultados periciales que definan el curso del proceso.

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