Desarticulan red de contrabando y falsificación de grifería en Cochabamba

Un operativo conjunto permitió desarticular una presunta red de contrabando y falsificación de grifería en la ciudad de Cochabamba, en el marco de acciones para frenar el comercio ilegal y proteger la propiedad intelectual.

La intervención fue liderada por la Aduana Nacional, en coordinación con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Allanamiento y hallazgos

El operativo se ejecutó en la importadora Tapia, ubicada en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 2½.

En el lugar, las autoridades verificaron la existencia de productos presuntamente ingresados de forma ilegal al país, además de indicios de falsificación de grifería de la marca FV.

Proceso en curso

La Aduana informó que se encuentra a la espera de la resolución por infracción marcaria que emitirá el Senapi, la cual podría:

Prohibir nuevas importaciones vinculadas a la marca

Autorizar la incautación de productos identificados

Permitir la destrucción de mercadería ilegal

Lucha contra el comercio ilegal

Desde la entidad remarcaron que este tipo de operativos buscan:

Frenar la comercialización de productos falsificados

Proteger a los consumidores

Defender la economía formal del país

Impacto en el mercado

El caso pone en evidencia la magnitud del contrabando y la falsificación en el mercado local, prácticas que no solo afectan a las marcas, sino también a los usuarios.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas acciones en otros puntos de comercialización.

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