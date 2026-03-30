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Policial

Investigan presunto feminicidio en Sipe Sipe: concubino dio versiones contradictorias

La víctima fue hallada sin vida en su domicilio. La Policía no descarta un posible feminicidio mientras avanzan las pericias forenses.

Cristina Cotari

30/03/2026 14:55

Investigan presunto feminicidio en Sipe Sipe, Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Policía investiga un presunto caso de feminicidio que sucedió ayer domingo en la zona de Cotamarca, Otavi, en el municipio de Sipe Sipe en el departamento de Cochabamba. 

De acuerdo al informe preliminar, la víctima, Pascuala E.  E., de 44 años, fue encontrada sin vida apoyada en una silla de madera, con abundante espuma en la boca, lo que podría indicar la ingestión de algún tipo de veneno.

El comandante regional de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, informó que al lugar se desplazó efectivos de la EPI Sipe Sipe junto con personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Sostuvo que en el lugar del hecho se encontró al concubino, Félix A. C.,  quien inicialmente mencionó que la muerte podría deberse a enfermedades que padecía la víctima. Sin embargo, los  familiares aseguraron que no presentaba lesiones ni dolencias, lo que generó contradicciones en las declaraciones del cónyuge.

Debido a estas inconsistencias, la pareja de la víctima fue arrestado por la Felcc  para fines investigativos y actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades no descartan que el hecho pueda ser tipificado como feminicidio, en lugar de homicidio, dependiendo de los resultados de las investigaciones.

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