División en la Asamblea por cambios a la CPE y aprobación de créditos

El debate sobre la llegada de inversiones extranjeras y la aprobación de nuevos créditos para el país generó posiciones encontradas entre legisladores del oficialismo y la oposición en la Asamblea Legislativa.

El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, advirtió que antes de aprobar el paquete de leyes impulsado por el Gobierno se deben revisar aspectos de la Constitución Política del Estado.

“Después de 20 años, estos candados se han convertido en una camisa de fuerza que puede inviabilizar el desarrollo del país, especialmente en áreas como hidrocarburos”, afirmó.

En contraste, el senador del PDC, Nicanor Cochi, rechazó esta posibilidad y señaló que modificar la Carta Magna retrasaría las medidas económicas.

“No es de la noche a la mañana, la Constitución requiere consulta al pueblo y eso llevaría más tiempo”, sostuvo.

En medio del debate, el presidente Rodrigo Paz exhortó a los parlamentarios a aprobar los créditos enviados por el Órgano Ejecutivo, argumentando que estos permitirán ejecutar obras en beneficio del país.

Desde el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao defendió la necesidad de estos recursos.

“Estos créditos no son para gasto corriente, son para proyectos específicos y necesarios para Bolivia y sus departamentos”, aseguró.

Sin embargo, otros sectores cuestionaron la aprobación de nuevos financiamientos sin una rendición previa.

“Es importante rendir cuentas de cada peso que se ha aprobado antes de seguir autorizando más créditos”, señalaron legisladores.

Paralelamente, la Asamblea Legislativa se mantiene a la espera del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para 2026, que aún no fue remitido por el Ejecutivo.

El debate refleja las tensiones políticas en torno a la gestión económica y las decisiones que marcarán el rumbo financiero del país en los próximos meses.

Mira la programación en Red Uno Play