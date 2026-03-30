“La Bomba” no envejece: Fabio Zambrana enciende a 100 mil fans en Monterrey

El ritmo boliviano volvió a conquistar escenarios internacionales. El músico Fabio Zambrana desató euforia en Monterrey al interpretar “La Bomba”, el éxito global de Azul Azul que, una vez más, demostró que no tiene fronteras.

El momento se vivió en el festival Tecate Pal Norte, donde el artista apareció como invitado sorpresa ante una multitud que superó las 100.000 personas.

Un regreso inesperado… y explosivo

Zambrana no pisaba escenarios mexicanos desde hace 26 años. Su regreso fue breve, pero contundente.

“Fui contratado para cantar una sola canción, ‘La Bomba’. Fui el artista sorpresa del concierto”, contó el artista en sus redes sociales.

Y eso bastó. En segundos, el público convirtió el lugar en una fiesta colectiva, coreando un tema que sigue vigente décadas después.

Un hit que no pasa de moda

Compartiendo cartel con bandas internacionales como Guns N' Roses, el boliviano dejó claro que un solo éxito puede marcar generaciones.

“La Bomba” no solo sonó: explotó.

Bailes, gritos y nostalgia se mezclaron en un instante que muchos calificaron como uno de los más icónicos del festival.

Un guiño a Bolivia en tierra mundialista

El show tuvo un significado especial. Mientras Bolivia vive días clave en Monterrey por el sueño de clasificar al Mundial, la música también dijo presente.

El ritmo, la identidad y el orgullo boliviano se hicieron sentir… esta vez, desde el escenario.

Cuando una canción lo cambia todo

No hizo falta un repertorio completo. No hizo falta más tiempo.

Una canción bastó para encender a más de 100 mil personas y recordarle al mundo que Bolivia también suena fuerte.

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