Revelan imágenes de un Jaguar víctima de biocidio en Santa Rosa de Yacuma en Beni

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Activistas ambientales denuncian el hallazgo de un jaguar muerto en el municipio de Santa Rosa de Yacuma, departamento del Beni.

El hecho ocurrió el pasado 28 de abril cerca del río Yacuma y, según las imágenes obtenidas, el animal fue cargado en un vehículo por personas no identificadas.

Nuevo caso de biocidio, ocurrió en el municipio de Santa Rosa de Yacuma. Foto: La Voz de la Naturaleza.

Este hecho constituye un delito en el ordenamiento jurídico nacional y generó preocupación entre la comunidad ambientalista. Las autoridades correspondientes fueron notificadas y se espera que se tomen medidas para esclarecer el suceso y sancionar a los responsables.

Nuevo caso de biocidio, ocurrió en el municipio de Santa Rosa de Yacuma. Foto: La Voz de la Naturaleza.

Nuevo caso de biocidio, ocurrió en el municipio de Santa Rosa de Yacuma. Foto: La Voz de la Naturaleza.

Cargando...

El Jaguar es una especie silvestre nativa que forma parte de la Biodiversidad boliviana y es considerado como un Componente de la Madre Tierra, además, se encuentra protegido por el ordenamiento jurídico nacional (DS No. 22641 y DS No. 4489) e internacional (Decisión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres - CITES No.: 18.252, que determina que las Partes de este acuerdo internacional deben: reconocer al jaguar (Panthera onca) como la especie bandera de los países área de distribución, cuya protección y conservación, así como de su hábitat, es una prioridad conjunta;), por lo que el Estado debe asumir las medidas que sean necesarias para su Protección y Defensa.