Revelan que Shakira fue desalojada por el padre de Piqué

Barcelona

Tras conocerse que Shakira y sus hijos (Sasha y Milán) se mudaron el domingo de Barcelona a Miami, traslado que fue calificado como repentino por Gerard Piqué, hace unas horas se reveló que fue el propio padre del exjugador, quien había notificado a barranquillera que debía desalojar la mansión hasta el 30 de abril, caso contrario sería multada.

Al parecer, la actitud del exfutbolista no fue muy valiente: envió a su padre, en vez de hablar con la artista. “El mensaje que le envió su exsuegro decía:

"Si no desaloja la vivienda en esa fecha, deberá pagar una indemnización".

Según informaron portales de la sección espectáculos, el hogar que compartía la pareja se encuentra en la misma urbanización que el de los padres del exfutbolista y estaba a nombre de la empresa BCN TWO & TWO SL, la cual administra el exsuegro de Shakira.

En tanto, Piqué fue informado el viernes sobre la partida de la cantante, puesto que los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado el padre de Shakira le informaron que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona. También lo enfureció saber que sus hijos no iban a terminar el año escolar en su instituto de Barcelona y que el 11 de abril comenzarán en el colegio Country Day de Miami.

