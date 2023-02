Roberta Mena, de 69 años y con Alzheimer, llegó de Oruro para Navidad y desapareció

Cochabamba, Bolivia

Roberta Mena Rodríguez tiene 69 años de edad y está desaparecida desde el 24 de diciembre. La mujer sufre de Alzheimer y casi no habla, llegó de Oruro a Cochabamba para las fiestas navideñas y se perdió. Su familia la busca desesperadamente desde ese entonces.

"Quiero que me ayuden por favor. Mi mamá se ha perdido. Hasta ahorita no sabemos nada, ya estamos desesperados. E lla está mal, eso es lo que más me preocupa. No sabemos si está comiendo o en una casa está durmiendo ¿dónde está? Por favor, Cochabamba, les pido de todo corazón, sus nietos están sufriendo", contó entre lágrimas la hija.

Roberta llegó a Cochabamba para pasar la navidad en familia, en una vivienda en Sacaba. Mientras hacían la comida y se preparan para la Noche Buena, los niños salieron al parque a jugar y dejaron la puerta abierta. En ese momento, la señora salió de la vivienda y ya son 42 días que no puede ser encontrada por sus familiares.

"Salió de mi casa a las 5 y media y desde ahí no se sabe. Hace dos semanas me han dicho que le han visto por la Calatayud. Tenemos miedo porque mi abuelita no habla, tal vez le pasó algo. No tenemos más información, nadie más le ha visto, no hay quién nos avise nada", detalló la nieta.