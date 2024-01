"¡Salió quemada!" Una terrible explosión se registró en un consultorio dental en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Una fuerte explosión causó zozobra entre los vecinos de la zona de “El Bateón”, en la avenida Circunvalación frente al Centro de Salud Pacata Baja en Cochabamba. El hecho se registró dentro de un consultorio dental, donde se encontraba una dentista que resultó gravemente herida.

Producto de este lamentable hecho dos personas resultaron heridas y una oficina que estaba al lado resultó gravemente afectada. El impacto fue grande y los vidrios de la oficina aledaña se rompieron.

“Dentro del consultorio estaba una doctora, es odontóloga. Escuchamos la fuerte explosión como si se tratara de un choque, salimos para ver lo que ocurría y la vimos a la doctora quemada, pero no sabíamos cómo ayudarla, llamamos a los de la posta, el lugar empezó a humear en ese momento usamos extintores para sofocar las llamas”, relató una testigo.

La odontóloga fue trasladada hasta el Hospital Viedma, por las heridas que presentaba, para recibir la atención médica que requería. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, de este viernes 5 de enero.

El consultorio dental era compartido con una sastrería, al momento de la explosión la propietaria del otro negocio no se encontraba, pero en su lugar de trabajo se registraron graves daños materiales.

“Yo traje a mi hija a su lugar de trabajo, la dejé en la esquina y me fui, ella me dijo que le iba a poner un letrero, al poco rato un vecino me dijo que el consultorio de mi hija se estaba incendiando, de inmediato corrí a buscarla y saber cómo estaba”, relato el padre de la odontóloga.