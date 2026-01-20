Santa Cruz coordina acciones ante creciente robo de cables y medidores

Autoridades y empresas privadas coordinan acciones para frenar los hurtos que afectan servicios básicos y la economía del departamento.
20/01/2026 20:42
Santa Cruz atraviesa una preocupante situación de inseguridad ciudadana, marcada por el robo de materiales de servicios básicos, lo que representa un daño económico significativo para el Estado y empresas privadas.
Hace una semana, se realizó una reunión con representantes de empresas privadas y estatales para analizar el impacto de estos delitos, que incluyen desde robos “hormiga” hasta hurtos de transformadores, medidores y cableado. A pesar de su aparente baja magnitud, estos actos sumados generan un perjuicio considerable con el tiempo.
El encuentro fue coordinado con el fiscal de distrito y el subcomandante departamental de la Policía, Roger Roca, con el objetivo de articular acciones entre las diferentes unidades de la FELCC en las EPI.
“Estos robos no son simples hurtos; tienen un fondo mucho más grande que ahora está siendo analizado para tomar acciones concretas”, señaló Roca.
Las autoridades destacaron que los materiales sustraídos pertenecen a empresas estratégicas del departamento, cuyos servicios son esenciales para la atención al público y están protegidos por la condición política del Estado.
Con estas medidas, se busca fortalecer la seguridad, reducir los hurtos y proteger los servicios básicos que son vitales para la población cruceña.
