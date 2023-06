Se desarrolla la audiencia del exvicepresidente del banco Fassil

Santa Cruz, Bolivia

El exvicepresidente del intervenido banco Fassil está en buenas condiciones de salud para su audiencia de medidas cautelares. En ese sentido, este domingo se retomó el desarrollo de la misma.

El fiscal a cargo, Julio Cesar Porras, dio a conocer que se le realizaron estudios al exejecutivo Martin Wille, quien sufrió una descompensación en su salud el sábado durante la audiencia cautelar y tuvo que suspenderse.

Además, señaló que su salud no estaría comprometiendo su vida.

"Hemos estado ayer hasta las 6 de la tarde con el señor y estaba apto. Esperamos a ver qué nos dice el informe médico forense y vamos a coordinar con la juez. Tiene algo que no es una enfermedad, pero no puede controlar cuando se pone nervioso, pero eso no quiere decir que esté en riesgo su vida", afirmó Porras antes de la audiencia.