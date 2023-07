"Se quedaron con lo que tenían puesto", una familia ve reducida a cenizas todas sus pertenencias tras incendio

Cochabamba, Bolivia

En horas de la madrugada de este martes, una pequeña vivienda ardió en llamas en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

Fue en la calle Italia, de Valle Hermoso, donde los vecinos se organizaron y lograron apagar el fuego. Como resultado, casi todas las pertenencias de una familia quedaron reducida a cenizas. Afortunadamente, el padre y la madre y sus dos pequeños hijos no resultaron heridos.

Posteriormente, personal de Bomberos de la Policía llegó al lugar para realizar el enfriamiento y retirar todos los objetos quemados. En el lugar, se pudo ver muebles, televisores, sillas de bebé, artículos electrónicos, ropa y varios otros objetos totalmente destruidos y chamuscados.

"Mi sobrino me llamó. Yo vivo en el barrio Universitario, kilometro 3.5 y corrí. Se cuarto se incendió. No tienen nada, quedaron con la ropa que tenían en su cuerpo", contó la tía del afectado.

Se trata de una familia humilde que perdió todo lo que tenía. Por eso, piden ayuda de la población para recuperarse de esta tragedia. Las personas de buen corazón pueden comunicarse al teléfono 62602557.

"Que nos ayude el pueblo porque no tienen nada, ni cama. Por suerte, no se quemaron ni ellos ni las wawas, se han salvado. Son él, su esposa, dos pequeños y ella está esperando", pidió la familiar.

Una vecina lamentó la demora de personal de emergencias.

"Esa es la pena que sufrimos todas las veces, sean accidentes automovilísticos o incendios, nunca llega la ambulancia o bomberos. Si no era por los vecinos que han auxiliado, unos chicos jóvenes, a quienes les agradecemos toda la ayuda que han brindado a esta familia, no hubiéramos podido controlar el fuego. Después de casi 45 a una hora, recién han llegado los bomberos. Si no hubieran venido, se hubiera seguido incendiando", comentó la mujer.