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Policial

¿Se quedó sin frenos? Indagan falla mecánica en el fatal choque de un minibús contra una casa que dejó un muerto

El hecho generó alarma y movilización de equipos de emergencia; autoridades indagan las causas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/04/2026 12:29

Foto: Personal de la Policía se apersonó en el lugar. Red Uno.
La Paz

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Un accidente de tránsito, donde un minibús colisionó con una vivienda en la calle Menéndez Pelayo, dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridos, según reportes preliminares, en un hecho que es investigado por las autoridades.

De acuerdo con la información inicial, se presume que una posible falla en los frenos habría sido la causa del siniestro, aunque este extremo aún debe ser confirmado mediante peritajes técnicos.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

“El accidente dejó una persona sin vida y cinco personas heridas; se presume una falla mecánica, pero la investigación está en curso”, señala el reporte preliminar.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer responsabilidades.

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