Potosí

La presunta víctima de abuso sexual, con agravante, del alcalde de Potosí, Jhonny Llally, ahora detenido preventivamente por 15 días en la cárcel Cantumarca, denunció que, en mayo de este año, personal de la autoridad edil le ofreció 20.000 dólares o un ítem para trabajar en la municipalidad a cambio de que retire la demanda penal.

Esa denuncia fue relatada por la víctima en la imputación del Ministerio Público.

“Un Huallpa (apellido), no me acuerdo su nombre bien, él me dijo: sabes que tienes que retirar la denuncia, estamos viniendo por parte de don Jhonny. Te estamos ofreciendo volver a la agrupación, te vamos a dar 20.000 dólares o quieres un ítem, cual de esos, decidí", relató la víctima en su testimonio al que accedió Correo del Sur.