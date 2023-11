“Si mi hija tiene algo que ver, tiene que pagar”: Aprehenden a la enamorada del asesino de la pareja de prestamistas

Cochabamba, Bolivia

EL proceso de investigación en torno al asesinato de Nelson y Carmen, una pareja de prestamistas, continúa avanzando; este jueves la Policía aprehendió a la enamorada del principal acusado de este hecho.

La mujer fue trasladada a celdas policiales y posteriormente llevada hasta la Fiscalía para brindar su declaración informativa, de donde salió enmanillada y fue agredida por parte de los familiares de las víctimas, quienes le reclamaron por la muerte de sus seres queridos.

La joven aprehendida estaba acompañada de su padre quien dijo desconocer sobre el hecho y que la Policía había realizado un allanamiento en su domicilio, indicó que si su hija tiene que ver con el delito, deberá pagar la pena.

“La pareja no vivían juntos, habían terminado por que no se entendieron y debía las pensiones del bebé, y me parece muy raro que le haya llamado, el bebé tiene 4 meses, revisaron todo en mi casa, pero no encontraron nada, la policía debe saber dónde estaba el arma, (…) si mi hija tiene algo que ver con esto, tendrá que pagar su culpa”, dijo el padre de la aprehendida.