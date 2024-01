“Soy japonesa”: modelo nacida en Ucrania es coronada Miss Japón y desata polémica

El concurso Miss Nippon se ve envuelto en polémica tras nombrar a Karolina Shiino, de 26 años y origen ucraniano, como la nueva Miss Japón. La decisión provocó un intenso debate sobre los cánones de belleza y la identidad cultural en el país.

En la reciente edición del concurso anual Miss Nippon, Karolina Shiino, una ciudadana naturalizada japonesa de ascendencia ucraniana, fue coronada Miss Japón, generando una controversia que ha reavivado la discusión sobre la identidad cultural y los estándares de belleza en la nación asiática.

El certamen, que busca honrar la “belleza más destacada de todas las mujeres japonesas”, ha desatado un acalorado intercambio de opiniones después de que Shiino, quien habla japonés con fluidez y reside en Nagoya desde los cinco años, se alzara con el título. La joven declaró a CNN en Tokio que su motivación para participar era ser reconocida como japonesa y cambiar las percepciones sobre quién puede representar la belleza del país.

“Al fin y al cabo, vivimos en una era de diversidad, en la que la diversidad es necesaria”, afirmó Shiino. “Siempre me decían que no era japonesa, pero soy absolutamente japonesa, así que me presenté a Miss Japón creyendo realmente en mí misma”.