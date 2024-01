“Su mamá me amenazó de muerte”: víctima de agresión clama por ayuda y exige justicia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer, de 30 años de edad, denunció que su expareja la obligó a tomar veneno, la golpeó, la lanzó de su vehículo en movimiento e intentó atropellarla. La víctima de violencia de género reveló detalles durante una entrevista con el programa 'El Mañanero' sobre las agresiones físicas y psicológicas a las que presuntamente era sometida por parte de su agresor. La mujer pide ayuda a las autoridades y exige justicia.

“Esto ya es de tiempo, no es reciente. Con él no vivo desde hace más de tres meses. Lo que quería era que yo volviera con él. Tengo de testigo a mi niñera, que siempre me agredía psicológicamente. Me decía ‘mátate’ porque no quería volver con él. Yo le respondía que no iba a volver, y me rogaba para que regresáramos”, relató la afectada.

Según la denuncia de la mujer, su expareja la llevó a comprar veneno y luego la obligó a tomar esa sustancia. “Él me llevó al mercado Primavera, me acompañó. No había en ese lugar, nos fuimos a Los Lotes. Él vio que compré el veneno y lo tomé porque ya no quería. Mi familia no me creía, él la puso en mi contra. Las agresiones eran constantes”, agregó.

El sujeto fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días el lunes. La agresión se registró el pasado jueves en la zona de Los Lotes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Él está preso 180 días, y ahora su familia me está atacando por las redes sociales y también a mi familia. Todas las amenazas que me hizo el papá de mis hijos se están cumpliendo. Por redes sociales están haciendo falsas acusaciones contra mi familia y contra mí. La verdad, temo por mi vida porque la mamá de él me amenazó de muerte. Lo que pido son garantías y que la Policía me ayude”.

La víctima denunció que la familia de su expareja también la amenaza, por lo que no puede ir a trabajar. “Van a mi negocio, sacan fotos a mis ayudantes”.

“Él muestra una cara como que no hace nada, pero cuando está solito conmigo me dice de todo. Estaba con él desde el 2015, pero desde el 2016 es que estoy viviendo esto. He denunciado, hay proceso, incluso ya ha entrado a Palmasola y tiene antecedentes. Pido a las autoridades que vean sus antecedentes”, contó la mujer.

Además, la afectada indicó que su niñera sabe lo que he pasado, que ella ha sido testigo de lo que ha vivido. “Lo único que pido es que las autoridades me ayuden. Desde el día de la audiencia no he ido a trabajar. Estoy en mi casa escondida, tengo miedo porque sus familiares son muy agresivos. Temo por mi vida, en las noches no duermo”, reveló.

Finalmente, la afectada, con voz entrecortada, pidió a la Policía Boliviana que la ayude. “Tengo dos hijos por quienes luchar. Temo por mi familia, que está afectada por este hecho. Por favor, ayúdenme porque no puedo salir ni de mi casa”, indicó la víctima visiblemente afectada.