Subirana propone crear un hospital municipal de cuidados paliativos

Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el abogado y comunicador Carlos Subirana presentó su propuesta de gestión centrada en un enfoque humanista y en el fortalecimiento del sistema de salud municipal.

El candidato por la agrupación Todos, conocido popularmente como el “abogado del pueblo”, señaló que su plan busca cambiar la lógica tradicional de las campañas municipales que, a su juicio, se enfocan principalmente en obras de infraestructura.

“La propuesta que venimos a hacer rompe paradigmas porque desde que tengo uso de razón solo escucho propuestas que tienen que ver con obras, elefantes blancos, y de pronto nos hemos olvidado del ser humano”, afirmó Subirana durante su intervención en el debate.

El postulante explicó que su propuesta parte de un enfoque humanista que priorice la atención a las personas desde las primeras etapas de la vida. “Yo tengo una propuesta a partir del humanismo. Resulta que hay que tratar al ser humano con el 100% de los recursos y de las acciones desde el momento que es engendrado”, sostuvo.

En materia de salud, Subirana planteó fortalecer la atención neonatal en los hospitales municipales y ampliar la capacidad de tratamientos especializados. “Hay una falta muy grave en el tema de las cunas para neonatología, tenemos que aumentar el número de equipos de hemodiálisis porque todavía hay entre 3.000 y 5.000 ciudadanos que se hacen y algunos mueren en la fila”, manifestó.

Asimismo, propuso que uno de los hospitales municipales sea destinado exclusivamente a cuidados paliativos, con el objetivo de brindar atención especializada a pacientes con enfermedades graves o terminales.

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