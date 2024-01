Suspenden audiencia por el caso “ítems fantasmas” contra Angélica Sosa

Santa Cruz, Bolivia

La Sala Penal Séptima suspendió la audiencia de juicio oral por el caso “Ítems fantasmas” contra la exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angelica Sosa, y fue reprogramada para el 6 de febrero por la inasistencia de los demás acusados.

Todo estaba programado para este miércoles 3 de enero, la audiencia inició a las 9:00 de la mañana, Sosa asistió al Palacio de Justicia, pero fue el juez encargado del caso fue quien dispuso la suspensión.

El caso “ítems fantasmas” es investigado porque en las planillas de sueldos de la Alcaldía, figuraban varios individuos, pese a que no trabajaron en la institución municipal. Por tal motivo Sosa y los funcionarios inculpados son acusados por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes y Enriquecimiento Ilícito, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Contratos Lesivos al Estado.

“Esto es un precedente nefasto para la democracia del país, no se puede achacar así a la gente, sin pruebas. No hay una auditoría que determine que Angélica Sosa firmó uno de esos supuestos ítems, no hay un cargo de contraloría, que la única instancia que debe cargar es la auditoría. No hay nada que demuestre en este momento que yo tengo alguna responsabilidad en este hecho”, declaró Sosa a los medios cuando salía del Palacio de Justicia.