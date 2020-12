Tía de la menor que fue quemada por su madre pide ayuda a la población

Cochabamba, Bolivia

Hasta el Hospital del Niño llegó la tía de la menor que sufrió quemaduras de tercer grado, a raíz de un severo castigo impuesto por su propia madre. El pasado fin de semana, en la zona de Alto K'ara K'ara, la agresora amarró paja en los antebrazos de su hija de 6 años y le prendió fuego por haber robado dulces de una tienda.

La niña está internada, tiene 20 días de impedimento físico por las quemaduras, este viernes se le realiza la primera limpieza a sus heridas, no descartan que sea intervenida quirúrgicamente para recibir injertos de piel.

Ahora la tía paterna pide ayuda a la población porque no cuenta con los recursos para cubrir los gastos médicos de niña, asegura que quiere hacerse cargo de su sobrina. Relató que hace cuatro años su hermano falleció en Santa Cruz.

“Así siempre era, nosotros estamos criando a uno de los niños de 8 años (…) Quisiera que me ayuden, necesito dinero, no quiero que vuelva con su madre, no quiero que sufran más, como sea yo voy a criar”, dijo la tía María Calani.