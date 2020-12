“Estoy arrepentida, no pensé que pasaría eso, sólo quería asustarla”

Cochabamba, Bolivia

La justicia determinó detención preventiva para el padrastro en la cárcel de “El Abra” y medidas sustitutivas para la progenitora de la niña que fue quemada en los antebrazos, la madre dijo que está arrepentida y se dedicara a cuidar sus hijos.

“Gracias a Dios me dieron la libertad por mis hijos, porque estoy mal de mí pie y estoy embarazada. Me arrepiento mil veces (…), a veces pasa así de repente, no pensé que iba a llegar a este extremo. Sólo fue un intento de hacerle entender, por las quejas de la gente, por hacerle asustar nomás he hecho”, declaró a la Red Uno.