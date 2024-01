"Tienen algo en el cuello y voy a sacarles la intriga", dijo el sujeto que atacó a una menor y mató a una anciana

Sacaba, Cochabamba

Dos episodios de violencia se registraron en el municipio de Sacaba, donde las víctimas son mujeres de 86 años y 15 años, el agresor es un hombre de 23 años identificado como Deimar C.S. quien las atacó provocándoles una herida a la altura del cuello.

Su primera víctima fue Alejandrina S.F. de 86 años, quien perdió la vida degollada el pasado sábado 6 de enero, a manos de este agresor. Pasaron 48 horas para que volviera atacar y en esta ocasión la víctima fue una adolescente que se dirigía a la tienda de su barrio.

De acuerdo al reporte policial y del ministro Alejandrina fue degollada en horas de la tarde, cerca de las 14:00, cuando la adulta mayor se dirigía a comprarse su almuerzo, al momento del hecho no había nadie en calle, situación que fue aprovechada por Deimar que la atacó sin piedad.

“Esperamos la sanción ejemplar de 30 años sin derecho a indulto para esta persona”, finalizó al respecto Del Castillo en la conferencia de prensa.

Usó el mismo modus operandi para atacar a la adolescente, a quien dejó con un corte de 20 centímetros a la altura del cuello, fue llevada al Hospital México en primera instancia, para remitirla la Hospital Viedma, donde esta jornada le dieron el alta médica.

“Los doctores me dijeron que le darán el alta, requerirá medicamentos y desinflamantes. Yo pido justicia, esta persona no puede estar en libertad (…) Mi hija quedó traumatizada por todo lo ocurrido (…) Ella me dijo que su atacante era un joven con un canguro blanco moteado”, indicó la madre de la víctima.