Vecinos 'indignados' denuncian a un hombre de 'cocinar' gatos para alimentar a sus perros

Santa Cruz, Bolivia

Los vecinos del barrio Virgen de Guadalupe, de Santa Cruz de la Sierra, quedaron consternados, luego de percibir olores nauseabundos y presuntamente cueros de los felinos muertos en la vivienda de un hombre, al que denunciaron por cocinar a los gatos.

Al ser increpado, el hombre aseguró que no se trata de gatos, sino de carne de res, lo que usa para cocinar para sus mascotas caninas. Cuando el equipo de prensa de la Red Uno llegó al lugar justamente estaba preparando el alimento para sus mascotas y había un olor desagradable en el ambiente.

“Pareciera que fuera gato, porque si fuera res no olería de esta manera. Ese olor no se puede aguantar, no se puede comer o caminar por este lugar, la situación es insoportable”, aseguró molesta una de las vecinas.