Tras el derrame de aceite en la laguna Corani, realizan trabajos de limpieza y evalúan daños en los peces

Cochabamba, Bolivia

Agropecuarios indicaron que el derrame de aceite en la laguna de Corani, de momento, no afectó a los criaderos de trucha que están en el lugar.

"Es un sector altamente importante y productor de peces. Hay varias piscinas privadas de nuestros asociados, pero, con suerte, debemos informar que no hemos tenido una afectación directa ", indicó Rolando Morales, representante de productores agropecuarios.

A la vez, representantes del sector piden acciones urgentes para evitar un daño ambiental en la zona.

Asimismo, consideran que a largo plazo, los peces podrían consumir el agua contaminada, lo que debe ser prevenido.

"El informe que tenemos de la Asociación de peces del sector es que no tenemos ningún tipo de afectación directa, pero sí, con el tiempo, esos líquidos que son aceites pueden decantar y podríamos tener una afectación, lo cual tiene que ser controlado por Medio Ambiente", complementó.

A su vez, desde la alcaldía de Colomi informan que realizan trabajos de limpieza en la laguna desde anoche. También informaron que la afectación es mínima.

"Nos enteramos a las 8 de la noche del día del accidente. Hemos ido a verificar cuánto de aceite se había extendido en la laguna y se veía una cantidad considerable. Al día siguiente, volvimos para hacer la inspección y ya no vimos rastro del aceite por la cantidad de agua que existe en la laguna. Estimamos, según datos, que es menos del 1%, considerando volúmenes, por eso no estábamos tan preocupados. Luego, vimos ya la solidificación en la laguna. Se ha hecho trabajos de limpieza, juntamente con Ende y se está coordinando también con la Gobernación para aplicar el plan de contingencia y notificar a la empresa", informó María Merino, técnico de Medio Ambiente de la alcaldía.

Merino explicó que el agua y el aceite son insolubles. Entonces, esperan que el aceite se solidifique para poder extraerlo.

Según la funcionaria, se trata de aceite es aceite crudo vegetal de soya, que estaba siendo transportado desde Santa Cruz hasta La Paz. A su vez, la laguna alberga especies como el pejerrey y en los alrededores trabajan varios apicultores.

"No hemos visto ninguna afectación hasta ahora y esperemos que no pase a mayores. Como el aceite es insoluble, sí podría haber muerte de peces, pero hasta el momento no, considerando el volumen del agua que hay y el movimiento que también existe en la laguna", detalló Merino.