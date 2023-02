“Triste es mi vida”, dijo una madre que ruega por ayuda para solventar gastos médicos de su hija que está en un psiquiátrico

La Paz

Lucia Quispe es madre de Elizabeth Rondano, una joven de 27 años que se encuentra internada en la unidad de psiquiatría del Hospital General, pide ayuda económica a la población.

Ya que los medicamentos que su hija requiere, tienen un alto costo y actualmente ella no tiene dinero para adquirimos.

“El doctor me dijo una semana más se quedará y no tengo ni para eso. Mi hija tiene que tomar siempre las capsulas, la anterior fui y llegué al hospital, pero el doctor me dijo si toma capsulas, no le dije, entonces como inyección le pondremos”, aseveró Quispe.