TSJ advierte que no se podrá garantizar independencia judicial debido a la beligerancia política

Sucre

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar, desestimó este martes lograr la independencia del Órgano Judicial, mientras permanezca en el país una beligerancia política, ya que señaló que no existe el diálogo franco, para que este sea concretado.

“Estas tareas no son exclusivas del Órgano Judicial, no son exclusivas de los magistrados, vocales o jueces, es responsabilidad de todo el Estado Plurinacional, pero avizoramos de que estos retos que son de alta responsabilidad lamentablemente por una beligerancia política, lamentablemente por falta de un diálogo franco posiblemente no se concretice”, manifestó Torres.