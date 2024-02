Un bebé ingresó con fiebre a un hospital y falleció una hora después

Santa Cruz, Bolivia

En un desgarrador hecho, un bebé de apenas tres días de nacido ingresó a un hospital de Santa Cruz con síntomas de fiebre el martes 20 de febrero, para luego lamentablemente perder la vida tan solo una hora después. La tragedia desató una ola de indignación y señalamientos por parte de la familia del pequeño, quienes argumentaron falta de recursos económicos y una presunta negligencia médica como las causas del fatal desenlace.

“Estaba con fiebre, no pudieron reanimarlo porque (el hospital) no tenía los recursos necesarios”, relató Josué Vallejos, el afligido padre del menor. Gabriel Sánchez, tío del bebé, también expresó su indignación: “Llegó con síntomas de fiebre y no hubo la atención adecuada para que lo puedan reanimar al bebé, hubo mucha negligencia”.