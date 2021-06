Una Joven denuncia a su ex pareja de subir sus videos íntimos a sitio porno

Cargando...

Una estudiante en Chile, denunció a quien fuera su pareja por dos años, de grabarla teniendo relaciones sexuales y luego subir los videos a un sitio pornográfico. La joven dio a conocer los hechos y cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando.

“Fue mediante su correo electrónico, porque nosotros teníamos una pyme y queríamos hacer publicidad, y él tenía una aplicación. Me dio su correo y como estaba sincronizado, yo tuve acceso a sus contactos del teléfono y a su cuenta de gmail. Pensaba que me engañaba, así que revisé sus Google fotos” dijo, encontrando lo que nadie quiere ver.

La joven explicó que él tenía un usuario en Xvideos, que es un sitio porno y dentro tenía un perfil, con los videos donde aparecía ella.

La estudiante explicó que su ahora ex pareja, siempre le insistía para que se grabaran en la intimidad. “Él, la primera vez que me dijo si podía grabar, yo le dije que no, que no me parecía eso y era algo que nunca había hecho. Entonces, él lo aceptó y no pasó nada, pero con el tiempo él seguía con la insistencia de esto. Yo cedí ante su insistencia. Yo sé que uno nunca termina de conocer a las personas, pero yo esperaba que él me engañara, no que me hiciera algo así”, precisó.

Cargando...

“Encontré videos que él grababa mientras yo dormía. Esta persona, además de hacerme esto, abusaba de mí”, afirmó.

En tanto, la Universidad de Santiago emitió un comunicado, donde indica que brindarán asesoría jurídica a la joven.