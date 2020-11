Vecinos del Distrito 4 proclamaron a Manfred Reyes Villa como candidato

Cochabamba, Bolivia

Manfred Reyes Villa ex alcalde y prefecto del departamento estuvo anoche en una actividad realizada en el Distrito 4, vecinos de la zona Chimba, Coña Coña y Villa Bush lo invitaron.

Reyes Villa en el lugar fue proclamado como candidato, en el lugar se dirigió a los presentes indicando que se sentía honrado por la invitación. Recordó que el lugar uno de los sectores donde empezó a hacer sus primeras armas como político y servidor en la ejecución de obras.

"Cochabamba no se puede quedar atrás. Ha sido la primera ciudad con desarrollo humano pese a tener menos recursos de La Paz. No es momento de pelearnos, sino es hora de trabajar, blancos, azules, morados. No es posible que en la pandemia haya atacado tanto al departamento porque ha habido más muertos por falta de respiradores. Nos hemos quedado muy atrás y tenemos que trabajar. Con el apoyo del pueblo vamos a trabajar por el desarrollo", dijo.