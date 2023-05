[VIDEO] Especialistas dan recomendaciones para identificar a un pedófilo

La Paz

Luis Fernando Camacho, experto en neurociencia, explica sobre algunas de las características que tendrían los pedófilos, después de que surgió varias denuncias sobre este caso en el país.

Según el experto, en ese grado de inmadurez social, el pedófilo aprende habilidades para complacerse de esta atracción. Los padres de familia tienen un gran trabajo que realizar, para enseñar a sus hijos, de que nadie puede vulnerar su intimidad.

“No pueden vulnerar solo los papás y eso solo hasta cierta edad y enseñarle que tipo de toques no son correctos a los niños, porque el pedófilo puede camuflar un toque en la espalda baja con un abrazo y hay que enseñarles incluso posiciones para un abrazo y la cercanía. Cuando son personas extrañas definitivamente ellos no pueden tener ningún acercamiento corporal”, aseveró Camacho.

Por eso y otras razones, según los expertos es importante no obligar a los niños a acercarse a un adulto, para que dé besos o abrazos.

“A veces decimos no, es tu tío dale un abrazo o un beso, abrázalo o siéntate en sus piernas que no pasa nada. Pero es ahí que no identificamos que probablemente nosotros estemos, aunque nos cueste aceptar que puede ocurrir ese hecho en su familia, entonces los padres no deben ser tan confiados”, enfatizó.