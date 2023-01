[VIDEO] Motociclista atraca el surtidor 'Las Islas' en la avenida Blanco Galindo

Cochabamba, Bolivia

Este lunes 9 de enero, en horas de la noche se registró un atraco al surtidor 'Las Islas' ubicado en el kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo, donde un hombre a bordo de una motocicleta amenazó con un arma de fuego a una trabajadora y sustrajo el dinero que tenía.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa al hombre en una motocicleta que amenaza a una de las encargadas, exigiendo que le entregue todo el dinero de la caja registradora, monto que aún no se ha cuantificado. La joven aterrada termina entregando el dinero.

"Ahí me dijo dame todo lo que tienes, mi chauchera la oculté detrás, es en ese momento en que saca el arma (...) Es ahí que lo hizo caer el dinero y me fui a otro lado, quería alzar pero nuevamente sacó el arma. Pedí ayuda a la persona de la camioneta, pero no me ayudó. ¡Ayúdeme por favor! Le dije, pero no hizo nada. Luego de eso sólo corrí, ya no recogí el dinero que estaba en el piso", es parte del relato que se escucha de la encargada.